¡Una guerra de nunca acabar! Jorge Cuba, padre de Rodrigo ‘Gato’ Cuba, decidió romper su silencio y declarar en exclusiva para el programa “Amor y Fuego”, donde reveló que no se llegó a ningún tipo de conciliación con Melissa Paredes, debido a que la modelo quiere que se firme un divorcio de mutuo acuerdo.

Y es que el político no tuvo reparo en señalar que la exconductora de “América Hoy” era la única culpable de que su matrimonio se haya acabado, tras haber sido ampayada muy cariñosa con su bailarín, cuando al parecer aún mantenía una relación con su aún esposo, el futbolista Rodrigo Cuba.

“No hay coincidencia entre lo que pretende la madre sobre un divorcio por mutuo acuerdo, dejando si quiere ella limpiar su imagen, que ya ha sido manchada (...) La culpable única y exclusivamente es ella por la infidelidad, ha faltado a su matrimonio”, expresó Jorge Cuba.

Sin embargo, eso no quedó ahí, ya que el padre del ‘Gato’ señaló que no aceptará ningún tipo de chantaje por parte de Melissa y sus abogados, para obtener el divorcio.

“Rodrigo quiere lo mejor para su hija, pero no vamos aceptar de ninguna manera chantajes, porque eso yo lo entiendo como un chantaje. Si tú no me firmas esto, yo no te firmo esto y no llegamos a ningún acuerdo”, manifestó.

