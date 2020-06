Laura Borlini salió en defensa de Samahara Lobatón luego que esta confirmó que se encuentra en la dulce espera a los 18 años.

Según la conductora de “En exclusiva”, los hijos “no son errores” incluso cuando sus padres son demasiado jóvenes, como Samahara y su pareja.

“Yo pienso que un hijo nunca es un error, así sea en una etapa donde uno no lo buscó, así los chicos sean jóvenes. Con esto no estoy diciendo que los chicos no se tengan que cuidar, deberían pensar primero en estudiar, hacer una carrera, pisando tierra para poder traer un hijo al mundo”, dijo Laura Borlini en “En exclusiva”.

Sin embargo, la presentadora admitió que la noticia puede caer mal a la familia pues ni Samahara ni su enamorado han terminado de estudiar o se han casado.

“Yo creo que nunca se tiene que tomar como un error (...) Melissa habla de los errores y aciertos. Claro, choca, de repente es fuerte para una familia, todavía no están casados, no han terminado de estudiar, no están trabajando y viene un hijo. ¿Es un shock? Sí, es una noticia que nos puede caer como un balde de agua fría porque queremos que nuestros hijos caminen un montón antes de tener una familia", expresó.

Laura Borlini también dijo que los padres nunca deben despreciar a sus hijas por salir embarazadas tan jovencitas: "Jamás podemos decirle a nuestros hijos ‘no lo tengas’, ‘te boto de la casa, te vas, te moriste para mi’. Porque todos somos seres humanos, todos podemos meter la pata”.

Asimismo, la conductora mostró sus esperanzas en que pronto Samahara Lobatón se reconcilie con Melissa Klug: “Me parece que es una gran oportunidad para que Melissa y Samahara vuelvan a acercarse, un puente para que vuelvan a reencontrarse”.

Laura Borlini defiende a Samahara Lobatón

