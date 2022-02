Desde México y en exclusiva para el programa “Porque hoy es sábados con Andrés”, la popular “abogada de los pobres” Laura Bozzo se confesó con Andrés Hurtado este sábado 19 de febrero.

En conversación con Hurtado, la polémica conductora hizo un mea culpa por todo los excesos que cometió en televisión y además señaló que está arrepentida del haber apoyado al expresidente Alberto Fujimori.

“Es una de las cosas que más me arrepiento y me duele en el alma haberme dejado llevar por ese glamour y el poder”, dijo en un inicio.

“En el 95 fui enjuiciada por el gobierno de Fujimori y Montesinos, y mi madre me sacó de la cárcel. Ellos me enjuiciaron cuando yo apoyaba a Ricardo Belmont. Lo que yo quería apoyar era la lucha contra la subversión, pero no debí haberme metido en eso”, precisó.

Laura Bozzo pensó en quitarse la vida

La exfigura de Televisa contó que pensó en quitarse la vida tras los problemas con la justicia de México. Como se sabe, Bozzo fue buscada durante tres meses para ser encarcelada por presuntamente evadir impuestos.

“En un momento sí. (Pensé en) aventarme de un sitio, pero nunca hice nada, primero por mis hijas. Alejandra depende mucho de mí, pero antes de Alejandra, por Dios, él siempre va a estar conmigo, no me va a soltar la mano. Dios me va a salvar y me pasó”, expresó con la voz entrecortada.

