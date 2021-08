¡Sale en su defensa! Cristian Zuárez no dudó en pronunciarse sobre la orden de prisión preventiva que dictaminó un juez federal en México en contra de su expareja Laura Bozzo.

Y es que el argentino mencionó que la abogada no es una mujer materialista y que cuando lo necesite, estará ahí para apoyarla por los largos años de relación que mantuvieron.

“Laura es una mujer que se deja influenciar por gente que no es la adecuada, es demasiado confiada (...) Ayer ya no me contestó el teléfono, no ve los mensajes. A ella no le hables de números, para ella el dinero es como papel higiénico, porque no es materialista y pensar que vendió una casa para quedarse con un vuelto que le debe al fisco, es mentira. Quienes la conocemos, tenemos claro que su vida la dedica a trabajar y entregarse a su público”, comenzó diciendo.

En ese sentido, el cantante aseguró que si Laura Bozzo va a prisión, no lo aguantaría, pues emocionalmente no se encontraría del todo bien.

“No lo va a aguantar, se le ve bien físicamente, pero se muere, no pueden hacer eso con ella. Espero que sus abogados ideen una buena estrategia. Ella es una mujer valiente y no huirá de la justicia”, agregó.

“Somos amigos y voy a estar cuando me necesite y ella respondió lo mismo (...) En este momento tiene que recibir el respaldo de sus hijas y sus allegados, pero si me necesita ahí estaré para ella”, finalizó diciendo para Trome.

TE PUEDE INTERESAR