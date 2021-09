La conductora peruana Laura Bozzo reapareció en las redes sociales tras un silencio de casi dos meses por la orden de captura que tiene por un presunto delito de defraudación fiscal en México.

A través de Twitter, la ‘abogada de los pobres’ lamentó no haber pagado la deuda fiscal y aseguró que no se entregó a las autoridades mexicanas por problemas de salud.

“Siento no haber cumplido entendí tenía tres años para hacerlo y si no me presenté es porque por mis problemas de salud avalados por médicos era una sentencia de muerte anticipada”, escribió Laura Bozzo.

Asimismo, Laura Bozzo señaló que pagará lo que debe al Servicio de Administración Tributaria (SAT), pero reclamó por la orden de prisión: “El SAT quiere que pague, cómo hacerlo encerrada? Lo que se deba, se paga”.

Inmediatamente, la ‘abogada de los pobres’ recibió insultos como “extranjera indeseable” y “vulgar”.

“Puede ser que sea naca pero ratera jamás”, se defendió Laura Bozzo.

“Vieja ratera”, dijo otros usuario. “Jamás, pagué fortunas de impuestos con mi nombre, no te dejes engañar”, aseguró Laura Bozzo.

