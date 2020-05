La abogada peruana Laura Bozzo se volvió tendencia en Youtube al protagonizar una picante conversación con Lizbeth Rodríguez, la popular 'chica Badabun".

Allí, ambas rajaron de todas las ‘influencers’ que en esta etapa de cuarentena se ha dedicado a realizar tutoriales de cocina o mostrar rutinas de ejercicios.

“Ahora que estamos en cuarentena vemos a todas haciendo gimnasia, tutoriales de cocina, a todas las ves que les dieron 20 libros, que están meditando, y el amor en la pareja o los hijos, ay por favor no me vengan con chingaderas, por favor”, mencionó Laura Bozzo.

“Nunca lo han hecho, nunca cocinan, pero en cuarentena”, continuó Lizbeth Rodríguez.

En ese sentido, ambas presumieron de sentirse y mostrarse auténticas en las redes sociales. Además, ambas hablaron del empoderamiento de la mujer y la necesidad de eliminar estereotipos machistas.

"No sé porqué hay mujeres que permiten las infidelidades, no sé si es por el hecho de decir que tienen marido. Yo prefiero decir sola, no tengo marido, pero esa mentalidad de que tienes que tener marido si no eres una solterona, eres una vieja y si no eres una fea, porqué carajo tengo que tener un marido, yo estoy bien sola”, precisó la conductora peruana.