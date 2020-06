La cantante peruana Leslie Shaw está emocionada por el éxito de su hit “Estoy Soltera” y contó cómo logró que Thalía colaborara con ella.

Leslie Shaw dijo que la cantante mexicana respondió con un rápido “Sí” cuando escuchó la canción. “La IR de la disquera me enseñó la pista y la letra avanzada de “Estoy Soltera” y me encantó y yo estaba insistiendo en una colaboración femenina y ellos me propusieron mandarle la canción a Thalía, haber si le gustaba”.

Además, contó que fue Thalía quien empezó a seguirla en Instagram cuando supo de su existencia y confesó que recién la conoció el mismo día que grabaron el videoclip.

“Ella rapidísimo contestó y dijo que le gustaba la canción. Ella empezó a seguirme en Instagram y empezamos a hablar y en mis historia se reía y súper cool y la primera vez que nos hemos visto ha sido en la filmación del videoclip”.

Sobre Farina contó que ya se conocía y le auguró que “Estoy Soltera” sería un éxito.

“Yo a Farina la conocí en un festival de música urbana y ya teníamos contacto. Ella me agarraba de la mano y me decía: esto va ser un hit y después de esto quiero que me lleves a Machu Picchu y comemos ceviche y yo no podía creerlo”.

