¿Pero qué pasó? Leslie Shaw dejó una polémica advertencia a través de sus redes sociales. Al parecer, la cantante se estaría refiriendo a Jenifer León Olivas, a quien acusó hace meses de haberle robado sistemáticamente 39 mil dólares.

“Hey, yo no voy a parar hasta que se haga justicia. No me importa cuánto tiempo tome. No te va a durar mucho la gracia”, publicó la intérprete de “La faldita” a través de sus historias de Instagram.

“Ríete ahora todo lo que puedas porque yo me voy a encargar que llores todos los días por lo que hiciste”, añadió la artista nacional en otra publicación.

Como se recuerda, el pasado 23 de junio, la cantante peruana denunció haber sido víctima de estafa por parte de una persona muy allegada a ella que terminó por traicionar su confianza.

De acuerdo con la denuncia, la acusada manejaba la cuenta de OnlyFans de Leslie Shaw y desviaba parte de las ganancias hacia sus cuentas personales.

