Leslie Shaw reveló por primera vez cómo consiguió firmar con Sony Music para internacionalizar su carrera.

En una entrevista con “Estás en todas”, la cantante peruana contó que todo sucedió gracias a la canción que hizo con el colombiano Legarda.

“Yo ya venía trabajando en mi música y el primer acercamiento fue con Sony antes, que es Colombia, Perú, por Legarda, porque hicimos una canción juntos y él estaba firmado con Sony antes”, comentó.

Sin embargo, cuando viajó a Colombia, Leslie Shaw conoció a una persona que la invitó a trabajar a Miami: “Me fui de gira a Colombia y en un concierto de música urbana se me acercó Armando Lozano, que es ahora mi actual manager, con Mau y Ricky. Entonces estuvimos conversando en el backstage, intercambiamos números”.

“Me llamó y me dijo ‘bueno, cuando vienes a Miami, los chicos te están esperando para componer y yo quisiera conversar contigo porque me gustó tu show, me gustó tu proyecto, tu actitud, vente'”.

Según Leslie, decidió viajar a Miami, donde hicieron “Faldita”, proyecto que fue presentado a Sony Music:

”Yo, ni sonsa, me compré mi pasaje y me fui (...) después de un día de composición Armando me dijo ‘yo quiero ser tu manager y quiero presentarte a Sony Music Latin’ (...) Les encantó y me enviaron mi contrato un 25 de diciembre”, reveló la artista nacional.

