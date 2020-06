La cantante nacional, Leslie Shaw, se encuentra cada día subiendo un escalón hacia su fama internacional. Y es que ahora con su gran éxito “Estoy Soltera” junto a Thalía y Farina, la rubia viene cumpliendo uno de sus más grandes sueños musicales.

“Yo tenía muchas ganas que mis fans escuchen música nueva. Con faldita recibí mucho apoyo, empezó a sonar en muchos países y como que uno poco a poco quiere seguir mejorando, pero es mucho trabajo también (…) yo he estado componiendo mucho y buscando lo mejor para mis fans”, aseguró.

El tema se encuentra número uno en tendencia en el país. Sin embargo, lo que ha dejado sorprendidos a propios y extraños, es que la intérprete de “Faldita” reveló su deseo de cantar a dúo con la salsera Daniela Darcourt.

“Hay muchos artistas peruanos que me gusta, por ejemplo, me gusta mucho Daniela Darcourt. Me gusta Maluchi que es urbana también, y los Hermanos Yaipen, ellos me encantan”, mencionó.

Además también comentó que toda ayuda suma y si Thalía no hubiera estado en el videoclip, de repente no habría tenido tanta pegada.

“Bueno, todo suma. Yo, por mi lado, tengo a mis seguidores peruanos que siempre me apoyan. Además, siempre llegamos al millón, así que tengo un club de fans muy poderoso. Farina también tiene mucha gente en Colombia que la apoya y bueno, Thalía, ¿quién no apoya a Thalía? Si ella no hubiera estado (Thalía), pues no sé qué hubiera pasado. Además, Fari es muy conocida”, expresó a Correo.

