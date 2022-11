La exmodelo se lanzó a la fama al contraer matrimonio con Mauricio Diez Canseco y posteriormente por sus escándalos en la farándula peruana y hoy con un perfil bajo y casada, decidió dar una entrevista para el programa ‘Hablemos de belleza’ donde reveló detalles de su vida privada.

Uno de los hechos que más llamó la atención de Lesly Castillo, fue su drástico cambio de vida al contraer matrimonio con un minero arequipeño, con quien contrajo matrimonio y actualmente tienen dos hijas.

Se supo que Lesly fue una de las pocas personas de la farándula que pueden darse el lujo de gastar aproximadamente medio millón de soles en tan solo una boda o cincuenta mil soles en un cumpleaños de su hija y ahora ella reveló cómo conoció al empresario minero que le cambió la vida.

“Lo conozco hace 8 años, nos presentó una amiga, se convirtió en mi mejor amigo, yo era de lima, el de Arequipa, él iba y venía, era mi amigo, yo siempre le decía, soy del mundo de la televisión, no creo que quieras una chica como yo. Nos enamoramos y el día de hoy tenemos dos lindas hijas, llevamos un matrimonio superfeliz, no peleamos”, fue así como se habrían conocido, confesando que ella pensó que no sería fácil por su calidad de figura pública.

