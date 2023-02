Lesly Castillo decidió vender su exclusiva ropa en un closet sale que lanzó en sus redes sociales. Sin embargo, cientos de usuarios la criticaron por vender sus prendas cuando ella no necesita el dinero, ya que su esposo es el exitoso empresario minero Albert Motta .

Castillo explicó por qué está vendiendo sus ropa, carteras y accesorios de marca: “ya soy mamá y nada me queda, me ha crecido todo, ya no me entra nada acá adelante, no sé si estoy gorda”.

“Tengo cosas que son hermosas, que me han costado caro y lo tengo que liquidar, ya no lo puedo usar. Lo pueden usar personas que le gusten la moda, hay cosas de marca”, agregó, apenada, ya que no quería mostrar todos los lujos que tenía en su closet sale.

Magaly Medina le preguntó por qué no quería “incomodar a la gente”, y la influencer explicó que ha recibido insultos en redes sociales.

“Me dicen ‘eso lo puedo conseguir en Gamarra’, que es ‘con la plata del esposo’. ¡También es mi plata! yo no puedo hacer nada. El hecho de que tenga a una persona, mi esposo, que económicamente le vaya muy bien, no significa que no tengo que vender” , dijo indignada.

Aseguró que ella es “una persona independiente económicamente ”. “Me gusta vender, me gusta la moda, lo hago porque no me queda la ropa. Creo que me ultimo embarazo me dejo super sensible”, comentó.

