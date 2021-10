La exreina de belleza, Lesly Reyna, confirmó que la próxima semana contraerá matrimonio civil en Lima con su novio transgénero Aleck Scolari Woolvett, de nacionalidad chilena.

Reveló que su novio tiene el documento de identidad de Chile que lo identifica como hombre, por lo que no habría ningún problema para que le dé el sí en Perú.

“Aleck tiene todos todos los papeles para poder casarse en Perú. Lo bueno de Chile es que tienes leyes que apoyan la identidad de género y él es hombre aquí y en la china”, comentó en declaraciones a ‘Amor y Fuego’.

Además, aprovechó las cámaras del programa de espectáculos para pedirle a Gigie Mitre y Rodrigo González ‘Peluchín’ que sean sus testigos.

El papá de Lesly Reyna no acepta su relación

Sin embargo, no todo es color de rosa. La recordada azafata del “El último Pasajero” contó que sus papás no asistirán a su matrimonio.

“Mi mamá no esta en Perú y mi papá recién se acaba de enterar de nuestra relación. Ha sido feo porque no lo acepta, no lo entiende... entonces va a ser algo más de Aleck y yo, y con los amigos que uno elige como familia”, dijo apenada.

