Lesly Reyna salió al frente para hablar sobre los audios en donde se le escucha a Jessica Newton hablando con la directora del concurso de belleza a donde la envió para concursar, diciéndole que ella no podría ser la reina por su comportamiento.

Tras escuchar los audios entre Jessica Neston y la directora de Eco-internacional, Lesly Reyna lamentó que la directora de los Miss la enviara a un concurso que sabía que no iba a ganar. Además, sintió profundo dolor.

“Yo cuando escuche los audios sí me sorprendí, me quedé congelada. No sabía que estaba yendo a un concurso en el que no iba a clasificar para nada”, dijo Lesly Reyna.

Seguidamente, acotó: “Sí me dolió bastante, fue una puñalada. Yo sí la quería de verdad, pero al parecer ella no”.

En el audio a Jessica Newton se le escucha decir: “Si tú decides que ella no merece ir, te apoyaré porque con ese comportamiento, ella no puede ser una de tus finalistas, ella no puede ser una de tus reinas”.

Según Lesly Reyna, Jessica Newton se habría portado así por su desaprobación por un video en donde aparece bailando reggeaton.

