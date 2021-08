A Leyla Chihuán , exvoleibolista profesional del Perú, no le gustó para nada que las chicas de la selección peruana de vóley tuvieran que organizar una rifa para costear los gastos de su participación en el Campeonato Sudamericano. ¿Qué fue lo que dijo?

De acuerdo con la excongresista, la Federación Peruana de Vóley (FPV) se encuentra en su peor momento, ya que acumulan demasiadas deudas, por lo que las propias jugadoras deben buscar la manera de obtener ingresos para poder viajar a representar al país.

“Es necesario separar las cosas. Los gastos de la selección los asume el IPD (Instituto Peruano del Deporte): pasajes, viáticos y demás. En esta ocasión, lamentamos ver esto, porque nunca hemos estado en esta situación”, declaró Chihúan en una entrevista a ATV.

“La Federación Peruana de Vóley (FPV) está en crisis, en quiebra o en bancarrota, como quieran verlo. Si bien el IPD entrega dinero dentro de un programa de apoyo al deportista, las seleccionadas reciben un dinero adicional de la Federación, por parte de los auspiciadores”, agregó.

Chihuán afirmó que los sponsors se han reducido considerablemente y casi son inexistentes, por lo que no se puede brindar ayuda económica extra a las seleccionadas. Así pues, las deportistas solo estarían viajando con 800 a 1200 soles para cubrir sus gastos de gasolina, comida, traslado, etc.

“Este dinero se les daba a las chicas, pero ahora ya no. No hay auspicios, no están e inclusive la Federación tiene una de sus cuentas embargadas, y esto se produjo por un arquitecto que demandó a la Federación y al IPD por unos arreglos de un torneo”, informó consternada.