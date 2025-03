Led Zeppelin es una de las bandas más emblemáticas del rock, con una fusión única de blues, hard rock y elementos progresivos. Su legado sigue vigente, influenciando a generaciones de músicos y fanáticos en todo el mundo.

Por ello, este 08 de marzo, el rock y la música sinfónica se unen en un espectáculo sin precedentes en el Tributo Sinfónico a Led Zeppelin. Este evento, organizado por CF Producciones, promete llevar a los asistentes a una experiencia única, donde la majestuosidad de una orquesta y la potencia del rock se fusionan para rendir homenaje a una de las bandas más influyentes de la historia.

El evento se llevará a cabo en el Auditorio del Colegio Melitón Carvajal (Av. Prol. Iquitos 2001, Lince), brindando un espacio ideal para disfrutar de la magnitud de este espectáculo, que contará con la participación de músicos de élite de la Orquesta Peruana, una banda de rock de alto nivel y la inconfundible voz de Richi Rodríguez, del reconocido programa “Yo Soy”. Juntos interpretarán clásicos como Stairway to Heaven, Kashmir, Black Dog, All My Love y muchos más, en un formato sinfónico que potenciará la esencia de estos himnos del rock.

La puesta en escena incluirá un sonido envolvente, iluminación de primer nivel y un repertorio cuidadosamente seleccionado para ofrecer una experiencia inmersiva e inolvidable.

Las entradas ya están disponibles y se pueden adquirir a través de Teleticket y también en el siguiente enlace: https://wa.link/d1a7km o por WhatsApp al 934-720-330.