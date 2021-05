Tras la filtración de diferentes videos donde se le ve a Linda Caba, vocalista principal de la agrupación Explosión de Iquitos, cantando en ‘privaditos’ en plena crisis sanitaria por el COVID-19; el grupo de cumbia decidió enviar un comunicado pronunciándose al respecto.

Raúl Flores, dueño de la orquesta, reconoció que debido a la pandemia muchos integrantes tienen problemas para poder mantener a sus familias, sin embargo, aclararon que no son responsables de sus actos.

“Esta agrupación tiene más de 23 años de trayectoria y cuenta con 10 músicos, 6 bailarinas, 7 cantantes principales y coristas, pero Explosión de Iquitos no es solo una cantante, así que nosotros no nos estamos presentando en ningún show presencial porque respetamos las normas impuestas por el Gobierno”, dijo el dueño en el comunicado.

“Nuestro rubro está muy golpeado. No podemos mantener a toda la orquesta porque no hay eventos, así que se nos hace muy difícil, entonces si algunos de los integrantes deciden hacer algún ‘cachuelito’, sea musical o no, ellos son libres de hacerlo que piensan que es lo correcto”, finalizó.

