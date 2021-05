Samahara Lobatón utilizó sus redes sociales para comentarle a sus seguidores los complicados momentos que le tocó atravesar durante estos días, debido a que su pequeña Xianna presentó varias complicaciones en su salud.

“Apenas comenzó el cambio de clima, Xianna comenzó a presentar problemas respiratorios desde hace dos semanas y media. Tenía como rinitis y se le cerraba el pecho y no sabíamos por qué. También le salió un sarpullido en el pecho (...) La vio la pediatra el día jueves”, comenzó contando.

En ese sentido, la hija de Melissa Klug reveló que su hija fue diagnosticada con dermatitis atópica. “Ya teníamos la sospecha de que tenía dermatitis desde que casi nació, porque es hereditario, y yo lo tengo desde muy niña. La doctora me explicó que existe la atopía y dentro de ella está el asma, la rinitis y la dermatitis atópica... En este caso Xianna sufre las tres”, agregó.

“Estoy mucho más tranquila, ya me recetaron lo que le tengo que dar. No saben el alivio que siento, no saben la semana terrible que he tenido. Normalmente no me gusta contar cuando Xianna está enferma, pero espero poder haberlos ayudado en algo”, finalizó.

