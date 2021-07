Muchos grandes nombres de Hollywood han pasado por las filas de la recordada serie de televisión “Little House On The Prairie” (llamada “La familia Ingalls” en Centroamérica y algunos países de Sudamérica como Perú, La casa de la pradera en España y Costa Rica, “Los pioneros” en México, y “La pequeña casa en la pradera” en Chile y Venezuela), producción que se caracterizó no solo por conquistar los corazones de grandes y chicos a lo largo de sus nueve temporadas, sino porque sigue dando que hablar muchos años después de su final.

Generación tras generación han visto la historia de “La familia Ingalls”, una familia humilde que luchaba por salir adelante día a día, pero en toda esta trama hubo nuevos actores que también hicieron su participación muchos años antes de que se volvieran famosos.

Se podría decir que esta producción les ayudó a obtener la fama, pues, a pesar de haber tenido una participación esporádica y en algunos capítulos en particular, lograron ser reconocidos mundialmente.

Han pasado muchos años desde la transmisión de esta famosa serie y algunas personas no recuerdan quienes tuvieron un breve paso por los estudios de filmación de esta producción.

La familia Ingalls fue catalogada como una de las series más exitosas de todos los tiempos.

QUÉ ACTORES PARTICIPARON EN “LA FAMILIA INGALLS”

JASON BATEMAN

Su participación en la serie fue cuando el actor tenía 11 años y fue visto en las pantallas durante la temporada 7 de La Familia Ingalls.

Su papel fue el de un niño que por circunstancias del destino quedó huérfano. Sus padres murieron trágicamente en un accidente de tránsito y tuvo que hacer frente a la vida.

Actualmente el actor ha participado en varias producciones y se ha consagrado como un artista destacado y como director. Esto hizo que ganara muchos premios como el Globo de Oro o Premio Emmy.

Jason Bateman (Foto: NBC)

TODD BRIDGES

Al igual que Jason, se inició a temprana edad en la actuación y a los 11 años interpretó al pequeño Willis en la serie La familia Ingalls.

Su actuación fue importante para mostrar los casos de racismo que se veían por aquella época. Años después el actor fue ganando roles protagónicos convirtiéndose en uno de los más famosos durante los años 80.

SEAN PENN

Actualmente es uno de los actores más reconocidos en Hollywood pero por aquella época casi nadie lo reconocía. Se trata de Sean Penn quien participó en La familia Ingalls. Su aparición fue exactamente en el episodio 11 como un extra no acreditado.

Él participó a sus 13 años y ese fue su primer trabajo televisivo.

Sean Penn lucha contra la propagación del coronavirus. (Foto: AFP)

JAMES CROMWELL

Años después el reconocido actor James Cromwell participó en la película “Babe, el cerdito valiente”, pero lo que muchos no recuerdan es que también fue parte del elenco de La Familia Ingalls. Su paso por la exitosa serie fue de manera esporádica, pero con ello pudo lograr ubicarse dentro de los artísticas más reveladores.

Actualmente es una persona que se caracteriza por ser un ferviente defensor de los animales.

El actor, recordado por 'Babe, el cerdito valiente', pasará siete días en prisión (Foto: Universal Pictures)

JONATHAN BANKS

El actor tuvo un breve paso por la referida serie, pero continuó perfeccionándose en el mundo de la actuación y del espectáculo. Con el pasar de los años participó en distintas series y películas, entre ellas, Breaking Bad.

Jimmy (Bob Odenkirk) y Mike (Jonathan Banks), a punto de escapar de su propio infierno. Foto: AMC.

¿DÓNDE Y EN QUÉ ÉPOCA TIENE LUGAR “LA FAMILIA INGALLS”?

En principio, tanto la novela como la serie televisiva tienen lugar predominantemente en la pequeña ciudad de Walnut Grove. Según el sitio web oficial de “Little House on the Prairie”, mientras que la familia Ingalls de la vida real se muda a la Reserva Disminuida de Osage, en Kansas, en 1869, los personajes de la serie se instalan en Walnut Grove, en Minnesota, zona a la que los verdaderos Ingalls llegan alrededor de 1874.

¿EXISTE WALNUT GROVE EN LA VIDA REAL?

De acuerdo con los párrafos anteriores, Walnut Grove sí existe. Si bien, en “Little House on the Prairie” es el escenario principal donde ocurre la mayoría de los sucesos, por lo que tenemos en mente cómo era este lugar; si tomamos en cuenta cómo es la ciudad en sí en la vida real, nos daremos con la sorpresa de que es totalmente distinta a lo que se muestra en la clásica serie televisiva.

Aunque no vimos cómo era en sí, te contamos que Walnut Grove es una ciudad ubicada en el condado de Redwood en el estado de Minnesota. En el Censo de 2010 tenía una población de 871 habitantes y una densidad poblacional de 316.66 personas por km².

¿CÓMO MURIÓ ALBERT INGALLS?

Entre la trama de la serie y los especiales que aparecieron después hay una serie de contradicciones en cuanto al destino de Albert Ingalls. Hay una versión de Laura Ingalls Wilder de que Albert regresó a Walnut Grove como médico, después de 20 años.

Sin embargo, en “Little House: Look Back to Yesterday”, a Albert se le diagnostica leucemia y se entiende que llega a fallecer por ese motivo, aunque no haya ninguna toma sobre ese momento.

UBICACIÓN EN GOOGLE MAPS DE LAS LOCACIONES DE LA FAMILIA INGALLS

