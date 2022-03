Andy Jorman Polo Andrade dio sus descargos por primera vez en una entrevista con “Día D” luego de que su aún esposa Génesis Alarcón se presentará en distintos programas de espectáculo a denunciar que el futbolista la agredió físicamente y abandonó a sus dos menores hijos.

En una entrevista con el dominical de ATV, el flamante jugador de Universitario de Deportes aseguró que nunca se olvidó de sus pequeños y siempre estuvo pendiente de ellos.

“Te puedo mostrar conversaciones con ella, donde yo le pido ver a mis hijos, y ella no me los permite dejándome en visto”, manifestó Polo en el inicio de la conversación.

Andy Polo muestra chats donde Génesis lo deja en visto

Génesis Alarcón llegó a Lima de vacaciones y sorprendió a la familia de Polo al presentarse en TV mostrando supuestamente las penurias que estarían pasando sus pequeños. En el programa de Magaly Medina, la joven madre reveló que sus hijos y ella tenían que dormir en un mueble debido al abandono del jugador.

Ante ello, Andy Polo desmintió a su aún esposa y señaló que ella decidió irse del departamento de Miraflores en diciembre cuando el contrato recién terminaba en enero. “Yo nunca he abandonado a mis hijos. Ella se va a vivir a la casa de su abuela desde antes de Navidad. El alquiler del departamento era del 14 de diciembre que llegamos al 14 de enero. Me chocó bastante ver a mis hijos en TV, a ellos nunca les ha faltado nada, yo tengo pruebas”, contó.

Luego, el exjugador de los Portland Timbers mostró unos chats donde su esposa lo deja en visto cuando quiere ver a sus hijos.

¿Puedo recoger a los bebes?, ¿puedes dejarme ver a los bebés?, ¿Aunque sea me puedes escribir que necesitan los bebés?, fueron algunos de los mensajes que le envió Andy Polo a su expareja.

Foto: (ATV).

“Como usted puede ver, yo siempre he querido ver a mis hijos, nunca los he abandonado como la gente piensa”, expresó.

¿Por qué no acercase a buscarlos (sus hijos) si usted vivía muy cerca?, preguntó la reportera de ATV. A lo que Polo respondió: “Porque ya había sucedido el antecedente de Estados Unidos, donde ella mintió. Entonces, no quería que ella vuelva a mentir en algo diciendo que yo me estoy acercando a la fuerza para poder ver a mis hijos”.

En otro momento, Andy Polo también mostró audios donde realizó compras para sus hijos. “Mano, un favor, ¿crees que le puedas comprar cosas a los bebés, ya que han pasado 15 días desde que le entregamos los víveres?”, “Si hermano, por favor”, dice Polo en un audio de WhatsApp donde se le nota preocupado y pidiéndole a un amigo que le haga llegar víveres a sus pequeños.

Andy Polo: “Siempre estuve pendiente de mis hijos”

Finalmente, el futbolista merengue deja en claro que siempre le ha dado dinero a Génesis Alarcón para cubrir las necesidades de sus menores hijos. “Yo nunca le negaría cosas a mis hijos. Dada las circunstancias, por terceras personas, yo les hacía llegar dinero”, puntualizó.

“Yo nunca he necesitado de un juez para que me diga que tengo que darle a mis hijos. Yo siempre le he dado a mis hijos. Es más, ahora que la jueza dijo que yo le tenía que dar 2600 dólares a mis hijos, yo lo he hecho. Ella sabe que el único lugar donde me podía doler era por mis hijos”, afirmó.

