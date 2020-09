Andy V habría amenazado de muerte a su expareja Lourdes Sacín, según los audios que difundirá hoy el programa ’En Exclusiva’. Estos audios salen a la luz luego de que la periodista Lourdes Sacín denunciara por violencia física y psicológica al padre de su hijo.

Andy V ha negado siempre que haya maltratado a la madre de su hijo, así que la filtración de estos audios podría dar un giro al caso.

“Si me va mal, vengo y te mato. Y si yo me quiero agarrar de nuevo de la fama, me agarro de Susy, que legalmente es mi esposa”, se escucha en la conversación telefónica.

Como se sabe, Andy V estuvo casado con Susy Díaz, y contrajeron matrimonio en 2011. Luego de esto, Andy V tuvo un hijo con la periodista Sacín.

lourdes sacin denuncia a Andy V - OJO

En las imágenes presentadas hace unos días por Magaly Medina, se ve al ex de Susy conversando con su abogado en la comisaria tras ser denunciado por Sacín.

“¿Andy que ha pasado? yo me he querido ir de la casa ¿Por qué te has querido ir de la casa? No, ya no la aguanto más. ¿Has tenido problemas con ella? si problemas, ¿pero las maltratado? No, no, yo no la he tocado”.

