Yaco Eskenazi fue tendencia el último martes por la reacción que tuvo frente a Anthony Aranda, el novio de Melissa Paredes, quien fue presentado como el ‘jale bomba’ del reality “Esto Es Guerra”.

Los usuarios en redes sociales aplaudieron a Yaco por hacerle el pare al ‘Activador’, cuando éste se quiso victimizar por los cuestionamientos en contra de Melissa Paredes, tras protagonizar un ampay en octubre del 2019, cuando ella estaba casada con el futbolista Rodrigo Cuba.

“Creo que me parece preocupante, aquí en el país, que ya van cuatro meses que todos los días los medios se encargan de insultar, de desprestigiar, en este caso a mi novia Melissa Paredes porque decidieron creer en una versión llena de mentiras y malintencionadas”; dijo Aranda en defensa de la modelo, durante su presentación en ‘EEG 10 años’.

Los seguidores del programa resaltaron la cara y gestos del esposo de Natalie Vértiz, mientras escuchaba al bailarín. “Yaco nos representa a todos cuando vimos al amante de Melissa Paredes”, se lee en la descripción del video publicado en la cuenta @caletas.todo de TikTok.

El video tuvo casi 2 millones de reproducciones y miles de reacciones: “su expresión lo dijo todooo muy bien Yaco”; “Yaco y Natali son amigos del Gato y Ale, es normal que se incomoden sabiendo la verdad”; “Mala decisión traer esa persona”; “Respeto dice cuando él no respetó un matrimonio”; “y eso qUE no vieron la cara de Natalie”; “Yaco, maestro. No fue necesario que digas una sola palabra sólo con tu expresión nos has representado”, fueron algunos de los comentarios.

