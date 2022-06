La modelo Jossmery Toledo vivió una verdadera pesadilla, el último sábado, cuando abordó el vuelo LA2279 que operaba en la ruta Chiclayo – Lima de la compañía LATAM Airlines.

La integrante de ‘Esto Es Guerra’ recibió todo tipo de insultos de parte de los pasajeros que le exigían bajar del avión y acatar las órdenes que indicaban los trabajadores de la aerolínea. Los usuarios del avión le gritaron todo a la expolicía, insultos que han generado indignación en las redes sociales.

A continuación enumeramos cada una de las denigrantes frases que tuvo que soportar Jossmery Toledo en el avión, aunque ella mantuvo la calma y no respondió a los ataques.

El avión tiene normas, ¡tú no estás en combi!

Hay niños, hay personas adultas, ¡no entiende!, ¡qué tiene en su cerebro que no entiende!.

Mejor que haya salido de la Policía si no sabe comprender

¡No tienes cerebro!

¡Tú eres una vaga!

¡Qué sinvergüenza!

¡No vengas más a Chiclayo!

¡Esto no es Esto Es Guerra!

Rosángela Espinoza defendió a Jossmery y comentó: “Que falta de respeto y empatía! Por cierto que tiene que ver EEG ? Les molesta que ella esta en la tv. Gente envidiosa. Tal vez si hubiera sido otra persona no pasaría eso y menos grabarían”.

Qué dijo Jossmery tras ser forzada a salir del avión

Jossmery Toledo explicó que el problema se inició cuando uno de los tripulantes le pidió de manera prepotente que se ponga el saco que llevaba en las piernas.

“Muy aparte que nos han retrasado el vuelo como 5 horas, para mí es un abuso lo que han hecho. Yo tenía está manta en las piernas, entonces viene un aeromozo todo prepotente y me dice: ‘señorita tiene que ponerse esa chompa’ y yo me la pongo en la espalda. Él me dice: ‘No, tienes que ponerte con todo y mangas’. (...) Él se queja con el tripulante y viene con un policía y me hace un escándalo, y que me baje como si yo hubiera sido una malcriada”, cuestionó la influencer.

Asimismo, explicó que se vio obligada a salir del avión por presión de los tripulantes y de los pasajeros, sin embargo, aseguró que en ningún momento tuvo una reacción airada y sólo pedía que le expliquen por qué fue expulsada.

