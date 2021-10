La “XixiFest”, la lujosa y exclusiva fiesta que realizó Samahara Lobatón por el primer añito de su pequeña hija Xianna Horna Lobatón el pasado sábado 15 de octubre sigue dando de que hablar. Esta vez, la periodista Lourdes Sacín se pronunció sobre el evento del que todos comentan.

De acuerdo al organizador de eventos, Yunko Dos Santos, la celebración tuvo el elevado costo de 120 mil soles, por lo que muchos aseguran que se trato de canje.

Ahora la exreportera de Latina TV se preguntó de donde habría salido el dinero para organizar el magno evento. “Cada quien hace con el dinero lícito lo que quiere, aunque no sé de dónde podría sacar Samahara, a menos de que sea de Melissa o que también pueda apoyar Farfán, al fin y al cabo uno hace lo que quiere con su dinero”, declaró para El Popular.

En otra parte de la entrevista, Sacín calificó la fiesta como “desperdició de dinero”. “Yo como mamá creo que es un desperdicio de dinero, 120 mil soles para una bebé de un año que no va a romper ninguna piñata, que no va a poder jugar con esa cantidad de globos…que no lo va a recordar más que en unas fotos, me parece un desperdicio total, la megafiesta se la pudo hacer cuando creciera con sus amigos”, añadió.

Además aprovechó para “mandarle su chiquita” a Samahara porque está “mal acostumbrada” a tener todo que quiere. “Es malacostumbrarla desde muy chiquita, si eso tiene al año, que va a pedir a los 15….nos vamos al millón de soles? Al final cada uno hace lo que quiere, pero es un derroche total. La niña no lo va a aprovechar ahora es muy pequeña”.

Por último, Lourdes Sacín aseguró no tener nada en contra de los “canjes”, solo que hubiera invertido todo esa suma de dinero en algo más importante.

“No se que le ven de malo a los canjes, porque si te ofrecen canje, ¿vas a decir que no? Con eso mejor se hubieran comprado un depa, ella es chibola, no tiene un trabajo…para mí sí es canje y qué suerte. (Aunque) Estamos en pandemia… hicieron la megafiesta, yo no entiendo”, sentenció.

