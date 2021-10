La periodista Lourdes Sacín opinó sobre el escándalo que se ha desatado alrededor de la vida privada de Andrea San Martín. Ella pidió pruebas contundentes que prueben que la ‘ojiverde’ no puede hacerse cargo de su hija.

“Sigo pensando que madre es madre y que esas actitudes se pueden manejar quizás con terapia, sin llegar a extremos de separarla de quien más quiere. A pesar que esos audios que acaban de salir como promoción para un programa de tv mañana, no ayudan mucho a Andrea, hasta ver una prueba que realmente amerite lo que pide Juan Victor sigo pensando lo mismo”, señaló Lourdes Sacín.

“De hecho podríamos pensar que fueron errores del pasado, pero ya que están en un proceso es obvio que todos los involucrados tendrán que pasar exámenes psicológicos. Lo más importante es el bienestar de las niñas siempre”, se lee en su publicación.

Poco antes, la ex de Andy V aseguró sentirse conmovida por el difícil momento que vive la influencer: “El audio que acabo de escuchar de Andrea me conmovió. Hoy hablo como mamá, después del pedido de Juan Victor y su madre para sacar a la menor del hogar que comparte con Andrea”.

“Ella es una chica super trabajadora, siempre chambeando para mejorar cada día y nada de lo que se ha dicho u opinan me parece suficiente para pretender sacar a la menor de la casa, lejos incluso de la hermanita. Que se jueguen con la tenencia o el alejarla de lo que más quiere es algo que no se lo deseo a nadie. Concuerdo en que no la debe bañar Sebastián, pero de ahí a todo lo demás ya es exagerado. Ni que se tratara de una mamá alcohólica o drogadicta que no puede cuidar a su hija, que si fuera el caso se entendería. Es un tema de dejar odios y sentarse a conversar. Mi apoyo en ese sentido para Andrea, nadie tiene por qué separarla de su hija”, indicó.

