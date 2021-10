Juan Víctor Sánchez, padre de la última hija de Andrea San Martín, se manifestó sobre las recientes declaraciones de su expareja en el programa ‘La Banda del Chino’.

Y es que la modelo lloró durante una entrevista por los “ataques” de su expareja y la denuncia que le interpuso Juan Víctor por presunta violencia familiar. Según la popular ‘Ojiverde’ todos los problemas comenzaron cuando ella decidió rehacer su vida y volver con Sebastián Lizarzaburu, padre de su primera hija Maia.

“Yo vengo recibiendo constantes ataques desde marzo de este año (...) ¿Dónde explota el tema? Cuando yo decido rehacer mi vida”, había dicho, entre lágrimas, Andrea San Martín en el programa de Aldo Miyashiro.

Juan Victor decidió desmentirla en sus redes sociales y contar su verdad.

“(Dice que) todo inicio en marzo de este año NO... Todo empezó en diciembre de 2019, cuando me negaron el permiso de viaje de mi hija y tuve que rogar y rezar para que me lo den. No cuando rehízo su vida”, escribió en una historia de Instagram.

