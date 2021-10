Andrea San Martín rompió su silencio y se pronunció sobre los audios que fueron difundidos en el programa ‘Amor y Fuego’, donde ella buscaba dejar mal parado al padre de su primera hija, Sebastián Lizarzaburu. En declaraciones exclusivas para “La Banda del Chino”, la modelo se mostró conmovida por la situación legal que viene atravesando con el padre de su segunda hija, Juan Víctor Sánchez.

“Estoy callada por mi hija, porque no quiero volver a equivocarme como mamá. Con qué derecho vienen a lastimarnos, porque no solo me lastiman a mí, sino a mi familia”, dijo, entre lágrimas Andrea San Martín.

Asimismo, se dirigió a los programas de farándula que vienen tocando el tema sobre la denuncia por presunta violencia familiar que le interpuso Juan Víctor. Esta denuncia se dio luego de que Andrea y Sebastián no aceptaran el pedido de no exponer a Lara, de 3 años, en redes sociales.

“Es como muy contradictorio el tema. Dicen ‘no exponer a una menor’; sin embargo están tocando un tema familiar a nivel farándula, exponiendo a una menor”, sostuvo.

Andrea San Martin responde a ataques

Como se sabe, el último lunes 18 de octubre, ‘Amor y Fuego’ de Rodrigo González y Gigi Mitre difundió unos audios en el que se escucha a Andrea San Martín hablando de Sebastián Lizarzaburu en 2018, cuando ellos se encontraban enfrentados mediáticamente.

“No solo están golpeando a Andrea San Martín cuando estás insinuando cosas o insultando o calificando, están dañando a una familia”, manifestó.

Andrea San Martín también afirmó que los ataques comenzaron a afectarla hasta en el tema laboral. “Yo vengo recibiendo constantes ataques desde marzo de este año, y esto empieza a afectar a mi trabajo”.

Tras todo lo ocurrido, San Martín decidió retirarse de manera temporal de las redes sociales. A través de un comunicado, Andrea agradeció los mensajes de apoyo que recibe ante este complicado episodio.

“Ustedes no saben lo que hay detrás”: Juan Víctor tras llanto de Andrea San Martín

Luego de que Andrea San Martín llorara tras la denuncia recibida por Juan Victor, este se manifestó a través de sus redes sociales. El padre de la última hija de Andrea San Martín, Juan Víctor, compartió un video donde compartió todos los calificativos que estaría recibiendo por denunciar a la modelo por presunta violencia familiar, en la modalidad de maltrato psicológico.

Según Juan Víctor habría recibido estos calificativos: “Maricón”, “ardido”, “feo”, “asco”, cobarde”, “poco hombre”, “ridículo” y hasta “dolido”.

Sin embargo, el expiloto de avión digo que seguirá defendiendo su posición por el bien de su pequeña hija. “Y está bien, pongo el pecho...y ustedes no saben lo que hay detrás”.

