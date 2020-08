Lucero cuenta lo que nunca dijo sobre el divorcio con Manuel Mijares

Lucero contó sobre lo difícil que fue divorciarse del cantante Manuel Mijares, con quien se casó y creyó que sería para toda la vida.

“Un divorcio es un fracaso, es algo que no sucede, que no es como tú hubieras soñado. Se llevó a cabo nuestro divorcio y somos muy buenos amigos, somos socios, papás de nuestros hijos. Somos gente que nos respetamos, que nos admiramos, que nos queremos, que nos guardamos mucho cariño y agradecimiento entonces no hay pelea”, contó Lucero, quien aseguró que actualmente mantiene una buena relación amical con el cantante.

Mientras las cosas van bien con Manuel Mijares, también se encuentra feliz porque está enamorada del empresario Michael Kuri. Ambos tienen varios años de noviazgo.

“Sí yo estoy muy enamorada como mujer de mi pareja, y como enamorada de la vida, enamorada de todas las cosas buenas que me pasan, de todas las bendiciones que tengo. No puedo más que sonreír y agradecer todos los días y mucha gente tal vez no lo entiende, sobre todo los amargados, piensan que estoy fingiendo o que ‘qué flojera, siempre está contenta’, pero qué flojera estar amargado ¿no?”, finalizó la cantante mexicana.

