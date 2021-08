El matrimonio de Lucero y Manuel Mijares duró 14 años. Se casaron en 1997 en una de las bodas más mediáticas de dicho año, a tal punto que fue transmitida por Televisa en la pantalla chica. En aquel entonces era una de las parejas más estables del medio artístico, pero, cuando todo parecía marchar bien, las estrellas de la música anunciaron su separación, en marzo de 2011.

Desde entonces, se ha hablado mucho sobre ellos, Lucero y Mijares han estado en presentes en notas de entretenimiento y hace algunos meses reaparecieron juntos brindando un show virtual en medio de la pandemia del COVID-19. La Novia de América y El soldado del amor, como también se les conoce, volvieron a reencontrarse luego del concierto en el programa “El retador”, donde ambos son jurados junto a Itatí Cantoral.

Si bien la pareja parece haber pasado la página y olvidado los motivos de su separación; esto no siempre fue así. De hecho, después del divorcio, los cantantes se habrían inspirado en su rompimiento para escribir canciones de desamor y despecho. Al menos, eso es lo que Lucero confesó durante su participación en el concurso de talentos de Televisa. A continuación, todos los detalles.

Lucero y Mijares en "El retador" (Foto: Lucero/Instagram)

LA CANCIÓN DE DESAMOR QUE LUCERO LE DEDICÓ A MIJARES

En “El retador”, primero Mijares enfrentó los rumores sobre si realmente le dedicó a Lucero “Me tenías”, tema que lanzó luego del famoso divorcio. El cantante aseguró que, en realidad, no fue así pues la canción no es de su autoría.

“Claro que no es mía, ni estaba dedicada a alguien más”, aseguró a pesar de que, durante el lanzamiento del sencillo, la letra coincidía con la situación que enfrentaba con la también cantante, quién, a su turbo, desestimó la canción por considerar que es “muy mala”, en son de broma.

Sin embargo, luego Lucero confesó que ella sí le escribió un tema a su expareja, pues se sentía resentida con él. “Ya fue de ardida, porque dije ‘De ardidos, a ardidos, pues yo gano de ardida. Y ya hice yo una después que se llamaba ‘No pudiste amar así’”.

Hasta este momento, pocos sabían que el tema de la Novia de América estaba inspirado en lo que vivió con Mijares. Es por ello que, en redes sociales, sobre todo en Twitter, muchos fanáticos de las estrellas mexicanas lanzaron comentarios expresando su sorpresa.