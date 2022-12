Con las noticias de que Magaly Medina podía ir por dos años a la cárcel por haber difamado e injuriado al actor Lucho Cáceres, el silencio de la ‘urraca’, generó especulaciones que hoy fueron disipadas por la conductora de espectáculos, quien reveló el verdadero rostro del actor y contó que recibió amenazas de él.

Luego de mostrar los videos en los que el actor golpeó e insultó en más de una ocasión a los reporteros de Magaly Medina, la ‘urraca’ decidió revelar que las amenazas en contra de ella no tardaron en llegar: “Se las agarró con el más débil, mis reporteros, a mí me amenazó a través de mi productor con que si me encuentra en la calle, me iba a pegar, eso me parece terrible”.

Con cada actitud grabada del actor, Magaly logró crear una imagen de Lucho Cáceres y sería ese su principal argumento de defensa: “Eso hizo que yo siempre le diga patán, le diga escoria, basura porque a mí alguien violento hace eso y esos videos se los mandé a la jueza para que vea de dónde nace mi irrespeto hacia él”.

Según la ‘urraca’, el principal motivo por el que Lucho Cáceres está en contra de ella, es por un video en el que él aparece en el suelo de una comisaría, siendo intervenido con un paquete de drogas: “Algo que no me perdona es que la policía nos manda un video, él pensó que eran nuestras cámaras, pero no, fue la policía, quienes lo encontraron con un paquete de cocaína y lo detienen”.

