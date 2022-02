Luego del polémico video que se hizo viral en Tik Tok, el actor ‘Lucho’ Cáceres utilizó sus redes sociales para pronunciarse por primera vez tras ser grabado en un bus insultando a un chofer y amenazando a los pasajeros con embarrarlos de heces si volvían a subirse al vehículo.

El protagonista de series como “1000 oficios” y “De vuelta al barrio” fue duramente criticado en las redes sociales debido a su iracundo comportamiento en contra del conductor.

Ahora, el actor escribió un post en Facebook y tomó como referencia al personaje “Bombita”, interpretado por Ricardo Darín de la película argentina “Relatos Salvajes”.

“De todas las historias me quedo con la de Bombita, la sentí muy cercana. Me pregunto que habría hecho Bombita con dos combis que estando en verde no avanzaban por recoger pasajeros e impedían el paso de una ambulancia”, escribió.

Según Cáceres, reaccionó de esa manera porque el chofer no le hizo caso: “Me acerqué al chofer que impedía el paso de la vía izquierda, me subió la luna y me ignoró, luego procedí a subir, el resto es historia”, agregó.

Tras las imágenes, Lucho Cáceres fue respaldado por sus colegas Karina Jordán y Rodrigo Sánchez Patiño. “Siempre seré tu hincha… hiciste lo que muchos a veces no se atreven, pero son los primeros en juzgar”, escribió el “gringo”.

Asimismo, la actriz cómica Mariella Zanetti también quiso dar su opinión. “De verdad estos tipos son criminales, deberían ir presos cada que no dejan pasar a una ambulancia o bomberos debería ser un delito pues cuantas vidas se pierden en segundos”, comentó.

