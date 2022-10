Luciana Fuster vuelve a estar en medio de la polémica por supuestamente mentir tras asegurar que organizó la sorpresa de cumpleaños a Patricio Parodi en complicidad con las hermanas, Majo y Mafer Parodi.

“Yo nunca sé cómo hacer, cómo coordinar. Yo le digo ‘me voy a dormir’, ¡mentira! yo estaba hablando con las hermanas, una locura” , había dicho hace unos ideas, dejando entrever que se ganó el cariño de sus ‘cuñadas’, amigas de Flavia Laos.

Sin embargo, nunca imaginó que Majo Parodi la desmintiera y revela en Instagram que ni se acordaba del cumpleaños de su hermano.

Tras quedar al descubierto, Luciana Fuster apareció en medio de una entrevista al ‘Pato’ y cambió su versión sobre la supuesta ayuda que recibió de las hermanas de su novio. Indicó que ellas solo le abrieron la puerta de la casa.

“Habíamos quedado en ir a comer y de la nada el ‘Pato’ me dice ‘y si vamos a ver la cartelera del cine’ y yo dije ‘¡sí, ya claro!’ y lo convencí con cualquier película. Mientras tanto yo iba hablando (sobre la sorpresa)”, comentó Luciana.

El reportero le preguntó a Patricio sobre la supuesta ayuda de las hermanas a Luciana y respondió: “yo creo que sin ellas no lo hubiera podido lograr ”

“Es que no hay quien abra la puerta” , agregó Luciana sobre toda la ayuda que habría recibido.

“Yo estaba jugando en mi computadora y me entero que había ido, estaba abajo con mis hermanas dejando algunos regalitos para la noche. Y ella nunca me dijo que había ido a mi casa, solo me preguntó ‘¿que haces?’ y aprovechó y entró a la casa”, dijo Patricio.

