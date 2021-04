La modelo Luciana Fuster se mostró furiosa luego que fue duramente criticada por usuarios que la acusaron de no cumplir con su deber cívico el último domingo 11 de abril.

En las historias de Instagram, la participante de “Esto es guerra” dijo no entender por qué la estaban acusando de no ir a votar, pues sí lo hizo. Para demostrarlo, mostró su DNI.

“¿Por qué se esfuerzan en colmarme la paciencia? ¿Por qué tantos mensajes diciendo ‘no fuiste a votar y no te importa el país’? Acá está mi sticker mal pegado y gracias a Dios había un medio de prensa esperándome afuera del lugar de votación, como para que sepan que sí fui”, dijo Luciana Fuster.

La modelo también envió un mensaje a sus seguidores sobre los comicios electorales: “Espero que todos hayan ido a votar porque es muy importante cumplir con el país, es muy importante dar tu voto a conciencia”.

De otro lado, Luciana Fuster lamentó recibir comentarios negativos y envió un mensaje a sus detractores: “Todos queremos un país libre, todos queremos un país mejor. A la gente que solo usa sus redes para la malicia y para molestar, ¿por qué mejor no se toman ese tiempito y ese espacio en compartir información útil? No es que yo quiera leer ni responder sus comentarios mala onda o mal intencionados, pero yo leo los mensajes de toda la gente que me mandan y lamentablemente me mandan esas cosas que no me interesa ver y reniego”.

