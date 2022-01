La modelo Luciana Fuster se pronunció luego del live que realizó en Instagram donde enfrentó a sus detractores. En diálogo con América Espectáculos, la influencer aseguró que sacaron de contexto sus palabras.

“Ellos no son mis seguidores, los que entran para criticarme, chancarme, para tirar su hate como ellos dicen, no son mis seguidores definitivamente, y como te digo, han agarrado de hobbie sacar de contexto las cosas”, dijo Luciana Fuster.

“Entonces cosita que yo digo la usan y le dan vueltas como les da la gana, pero cuando yo digo algo ya no tiene credibilidad, entonces eso es lo preocupante”, comentó la modelo.

En ese sentido, Luciana Fuster señaló que tenía la necesidad de decir a sus ‘haters’ que no la conocen personalmente para criticarla: “No fue una discusión con la gente directamente, sino decirles no hables de mí si no me conoces, lo de siempre, lo que agarran ahora es que Luciana dice que está trabajando porque es talentosa, y si no ¿por qué estoy trabajando? Es lógico, si tú eres un ingeniero de sonido, es porque tienes un talento en eso”.

Cabe resaltar que Luciana Fuster fue presentada la noche del lunes 24 de enero como nueva modelo de “Esto es Habacilar”. Durante el programa le preguntaron sobre su relación con Patricio Parodi y ella erspondió: “lo que se ve, no se pregunta”.





Fuente: América Televisión

TE PUEDE INTERESAR