Durante su carrera como vedette, daba de qué hablar por su cotizada figura y ahora sigue vigente con sus peculiares dietas que se actualizan según la coyuntura farandulera, pero no a todos les gustarían y hoy Susy Díaz echó a Luciana Fuster, quien se habría ofendido con la dedicatoria de la excongresista.

La novia de Patricio Parodi le habría quitado el habla a Susy Díaz al haber escuchado su dieta, pese a que no fue creada por ella: “Hay una artista, Luciana Fuster no me habla por haberle hecho su dieta, pero esa dieta me lo dieron en un programa, me dijeron, tienes que grabar esta dieta y yo no le veo nada de malo”.

Las confesiones las hizo durante el programa ‘Hablemos de belleza’, donde recordó la dieta por la que Luciana le puso la cruz y le recomendó seguir el ejemplo de Melissa Paredes: “La dieta de Luciana Fuster, más rápida que una cúster’, eso no es nada malo. Mira Melissa, no se molestó, me encontró en un canal y más bien se divirtió, pero por eso yo digo, depende de cada artista”.

