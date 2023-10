Luciana Fuster decidió pronunciarse tras las críticas que recibió al cantar ‘Despacito’, a pocos días de la gran final de Miss Grand International.

“Me encantaría obtener el título para mi país, por eso estoy dando mi mil por ciento. Estoy agradecida con tanto apoyo que me han dado de todas las partes del mundo literalmente”, manifestó la modelo a Trome.

Además, la novia de Patricio Parodi acepta que se le salieron unos ‘gallitos’ al entonar el tema de Luis Fonsi y Daddy Yankee, no obstante, se esfuerza por mejorar cada día.

“ Claro que me van a salir ‘gallitos’, porque cantante no soy y tampoco soy perfecta, pero me esfuerzo cada día por hacerlo mejor. Imagínate, el mejor cantante del mundo también desafina, al mejor futbolista le quitan la pelota, que tire la primera piedra al que nunca le pasó”, sostuvo.

“Todas decíamos eso, me da vergüenza cantar, pero es una única oportunidad en la vida y no habrá otra para repetir este momento”, añadió.

