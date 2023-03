El programa “Amor y Fuego” estuvo enlazado EN VIVO desde la Fortaleza del Real Felipe, en el Callao, lugar donde se llevó a cabo la presentación oficial del Miss Perú 2023, donde participa actualmente Luciana Fuster.

Y es que según comentó Josselyn, reportera del espacio que conduce Rodrigo González y Gigi Mitre, se le acercó a la chica reality y esta no quiso declarar. “Hemos estado hablando con Luciana y nos ha visto con una cara que ya les voy a contar, para mañana una nota preparada” , comenzó diciendo.

Asimismo, la comunicadora aseguró que la modelo habló para todos los medios presentes, menos para el espacio de Willax TV. “ No sé, éramos los únicos a los que no quería responder, le pregunté bonito y me dijo ‘¿te das cuenta de lo que me estás preguntando?’” , acotó Josselyn.

Frente a ello, el popular ‘Peluchín’ no se quedó callado y respondió fiel a su estilo. “Esas frases de las vístimas y moscas muertas, y seguramente ella es una de ese grupo. No es culpa nuestra cariño, tómatelo con calma”, dijo el presentador.

TE PUEDE INTERESAR