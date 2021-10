¿Qué le sucedió? Luciana Fuster sorprendió a propios y extraños al confesar que no se encuentra muy bien de salud. Sin embargo, horas antes dedicó un emotivo saludo de cumpleaños a Patricio Parodi.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la integrante de ‘Esto es Guerra’ compartió varias historias donde contaba cuáles eran sus malestares. Sin embargo, dejó en claro que no está embarazada, adelantándose a los rumores sobre un posible romance con el popular ‘Pato’.

“Me siento muy muy mal, he vomitado como cinco veces... Estoy con escalofríos, con el estómago mal. Es un virus, no es covid, no estoy embarazada por si acaso”, comenzó diciendo la modelo.

Asimismo, la influencer también comentó que pese a que se sentía mal de salud, aún no decidía si asistiría o no a ‘EEG’.

“Tengo que ir a chambear, depende como se sienta. Tengo grabación antes del programa y depende como me sienta y veo si compito o no... Hay que trabajar”, agregó.

Luciana Fuster denuncia ser víctima de reglaje

Recordemos hace algunos días, Luciana Fuster pasó momentos de angustia luego de denunciar que estaba siendo víctima de un presunto reglaje, sin embargo, poco después contó a sus fanáticos que las personas que la estaban siguiendo decidieron desaparecer.

