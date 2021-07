¡Totalmente feliz! Luisito Caycho se encuentra viviendo una de las mejores etapas de su vida, tras convertirse en padre de Luis Gerad, fruto de su relación con su pareja Gabriela, en Barcelona, España.

Todo se dio a conocer por el portal web de espectáculos “Instarándula”, quienes publicaron un par de videos de los momentos previos al parto de la joven madre de familia.

“Aquí estamos... ¿Cómo te sientes?”, le pregunta Luisito a su novia. “Estoy con un poco de contracciones, las puedo soportar, pero igual duele... Horas para poder conocerte”, respondió Gabriela.

En ese sentido, la expareja de Lucía de la Cruz, no dudó en enviarle un emotivo mensaje a su hijito, a quien juró no defraudar jamás.

“Te has hecho esperar. Yo he venido de gira de Madrid, le hablé y me esperó... Esperando a mi retoño, al ‘chamaquito’. Quiero decirte que te amo con toda mi alma, Luis Gerad, que siempre a pesar de todo voy a estar contigo, apoyándote en las buenas y en las malas. Estamos esperando que llegues ya”, expresó el ‘Chamaco’.

Horas más tardes, el cantante peruano anunció muy emocionada la llegada de su hijo Luis Gerad, quien nació en perfecto estado de salud.

