Macarena Gastaldo se animó nuevamente a revelar detalles inéditos del fugaz romance que habría vivido junto al futbolista Luis Advíncula hace algún tiempo. Y es que la modelo aseguró que si ha salido a declarar, es para que no la tilden como “la otra”.

“Nos conocimos, estuvimos saliendo un tiempo y ya, de ahí corre todo lo otro que pasó, y luego si él regresó con la mamá de sus hijos. está perfecto, tiene derecho a rehacer su vida (...) Fueron un par de meses, yo sí me quedé en su casa en España, me quedé un mes fácil”, comenzó contando para el programa de Magaly Medina.

Asimismo, la exchica reality indica que está cansada de las especulaciones que la señalan como la ’manzana de la discordia’ entre la mamá de los hijos del jugador y él.

“Cuando estaba conmigo, él no estaba con nadie, es lo único que te voy a decir. Si te estoy hablando es para que corten especulaciones, porque no quiero quedar ni como la otra, ni como la que se metió en un lugar donde no debía, porque no fue así”, finalizó diciendo la gaucha.

