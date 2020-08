Macarena Vélez está dispuesta a demostrarles a todos que el “romance” que estaría naciendo entre suexpareja Said Palao y Alejandra Baigorria no le afecta en lo más mínimo. Y muy por el contrario les quiere restregar a esta pareja que preferible es estar soltera, pues evita ser engañada.

La guerrera colgó un video donde da cuenta que el ampay que le hizo “Magaly TeVe La Firme” al chico realitie con la “Gringa de Gamarra”, no la amilanó. Esto a razón porque se puso a bailar feliz una canción respondiendo unas preguntas.

“¿Beneficios de estar soltera? No le rindo cuentas a nadie. Nadie me pone los cuernos. Nadie me va a romper el corazón. Me centro más en mí”, dijo Velez mientras se movía muy feliz y luciendo su nueva cintura.

LA APOYA

De otro lado, la exchica realitie Julieta Rodríguez, no dudó en darle su apoyo a su amiga Macarena Vélez. “Amiga, estás mejor que nunca. Qué bueno te hizo sacar de tu vida. Te adoro”, le dijo la argentina. Por su parte, Macarena Vélez le respondió: “Julieta te adoro. Mi Juli preciosa ya quiero ir a verte de nuevo”, acotó.