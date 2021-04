Macarena Vélez no se quedó callada y decidió pronunciarse mediante sus redes sociales tras recibir varias críticas por sus constantes viajes al extranjero y la manera en la que los puede costear.

Y es que muchos usuarios le consultaron sobre cómo hacía para viajar tanto sin presuntamente “trabajar”, ya que actualmente no forma parte de ningún reality de competencia.

Al respecto, la modelo señaló que “muchas personas están hablando de más”, y hasta pidió que no se dejen llevar por ese tipo de comentarios porque, pese a que no trabaja en televisión, se encuentra laborando de otra forma.

“Una de las cosas que más me gusta es viajar y recorrer el mundo. Qué no esté trabajando en TV no quiere decir que no trabaje. No se dejen llevar por lo que se dice de uno cuando no conoces a la persona y no sabes nada de la persona”, mencionó mediante sus historias de Instagram.

TE PUEDE INTERESAR