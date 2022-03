La salsera Brunella Torpoco anunció este viernes 18 de marzo de 2022 su retiro de la música tras sufrir un atentado en la casa de su madre. La cantante emitió un comunicado a través de sus redes sociales donde anuncia su alejamiento de los escenarios debido a los últimos atentados contra su persona y familia.

“Gracias infinitas a toda la gente que me apoyó en este corto tiempo que he estado en los escenarios, he tomado la triste decisión de alejarme de la música por la seguridad de mi familia y mi tranquilidad”, dice el comunicado.

Madre de Brunella Torpoco sufre atentado

Este jueves 17 de marzo, Prensa Callao TV reveló que unos delincuentes atacaron con varios balazos los exteriores de la vivienda donde vive la madre de la cantante Brunella Torpoco, quien actualmente se encuentra en una gira en Estados Unidos. El hecho ocurrió en la urbanización Chacaritas, Callao, a altas horas de la noche.

Ahora, su madre decidió pronunciarse por primera vez y señaló: “Después de mucho tiempo han vuelto estas represalias. Se puede decir que temo por mi vida, pero aquí estoy”.

“Para aquellos que quieren la plata fácil, van a tener que matarme”, agregó. Además reveló que este es el segundo atentado y recién la Policía está tomando las medidas del caso.

