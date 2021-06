En un nuevo episodio de “Esa soy yo”, documental sobre la carrera de Daniela Darcourt, la madre de la cantante recordó al empresario con el que su hija trabajó al inicio de su carrera.

En el tercer episodio publicado en el canal de YouTube de Daniela Darcourt, doña Rosario contó que al inicio de la carrera de su hija aceptaron muchas cosas por “desconocimiento”.

“De inicio quizás por el mismo hecho del desconocimiento ¿no? de cómo era todo este movimiento. Para mí (Daniela era) una niña, empezó sola y cuando fue avanzando lo sentí tan ¿cómo te puedo decir? un golpe tan, tan doloroso porque sentí que mi niña bueno, la palabra así bien dicha, se aprovecharon de ella, la engañaron, como dicen, le pintaron las estrellas, la luna, qué se yo”, señaló.

“El dolor más grande que yo sentí fue cuando nos dimos cuenta (...) tuve que estar con ella en el momento que esto, como dicen, la bomba explotó. Fue ella quien tomó la decisión firme”, agregó.

La madre de Daniela Darcourt recordó el difícil momento que su hija vivió: “No fue fácil para poder desligarse (...) se deprimió y por un momento pensó que ya ahí se había acabado todo”.

“Lo único que se me quedó grabado y es hasta el día de hoy, te soy franca, lo tengo no como resentimiento sino como algo que sí me dolió, me dijo, así, chiquitito después de toda la conversación, ‘sabe qué, me dijo, yo no necesito de Daniela para llenar mis locales’”, contó doña Rosario.

