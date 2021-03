El programa “Amor y fuego” mostró una publicación que la madre de Sheyla Rojas, doña Maruja Rivadeneyra, realizó recientemente en las redes sociales.

De acuerdo al espacio de Willax Televisión, este mensaje estaría relacionado al comportamiento de Sheyla Rojas, ya que ella misma ha confesado no querer regresar al Lima pese a que su hijo y toda su familia se encuentran en el país.

“El valor de la vida está en entender que tu familia no tiene precio, que tu salud es la verdadera riqueza y que tu tiempo vale oro”, se lee en la publicación de doña Maruja Rivadeneyra.

“El tiempo vale oro de una madre por los hijos”, comentó Gigi Mitre, mientras que Rodrigo González pidió a la madre de Sheyla Rojas que diga directamente que esto es lo que piensa de su hija:

“De mami para hija. Señora, ¿por qué no la arroba? ¿Por qué no la etiqueta y nos ahorramos especulaciones?”, indicó.

Recordemos que meses atrás, Antonio Pavón acusó a Sheyla Rojas de no permitir que su hijo viaje a España con él y de haber echado a su madre de su casa: “Nosotros somos las víctimas de Sheyla por llevar ese tipo de vida. Antoñito no asiste a sus citas medias desde que yo no estoy con él!!! Le prohíbe al niño viajar a pasar vacaciones con su familia!! A su mamá la botó de la casa!!! Por culpa de Sheyla sufrimos todos, es una muy mala persona”, dijo en ese momento.

