Sheyla Rojas tuvo una majestuosa celebración de Año Nuevo, con todos los lujos a los que ella está acostumbrada. Sin embargo, llamó la atención el resultado de los ‘arreglitos’ que se hizo en la cara y, sobre todo, en los labios.

La modelo reapareció completamente irreconocible en un video publicado en su cuenta de Instagram, donde se muestra bailando sola y coqueteando a la cámara.

Pese a los reciente retoques que se hizo en el rostro, la modelo no habría quedado contenta, pues recurrió a los filtros de Instagram para mejorar su imagen, llegando a abusar de ellos.

Sheyla Rojas luce inexpresiva tras ‘tensarse’ rostro, papada y cuerpo

Sheyla Rojas llegó al Perú en diciembre del 2021 para tensarse el rostro, papada y cuerpo, en una sola visita a su cirujano, por lo que habría gastado cerca de 5 mil dólares para mejorar su apariencia física y realizarse un procedimiento quirúrgico de armonización.

Según la modelo se habría sometido al Bodytite, una técnica de liposucción sin cirugías y sirve para reducir la flacidez y grasa corporal.

“Tengo menos de 10 días que me hice un procedimiento quirúrgico, todavía no puedo hablar, me duele mucho, estoy inflamada. Conforme pasen los días bajará la inflamación (...) Eso se llama Bodytite y de verdad se los recomiendo, pero no puedo hablar mucho de esas cosas porque es un tema médico”, comentó la influencer.

VIDEO: Instagram @ _sheyoficial

TE PUEDE INTERESAR