Gigi Mitre no se calló nada y hablo acerca de cómo debió haber nacido el romance entre Sir Winston y Sheyla Rojas, luego de una nota de recuento de lo que pasó en la vida de la expareja de Antonio Pavón.

La popular Gigi recordó que Sheyla llegó a tierras mexicanas por el futbolista Anderson Santa María, “pero como quien dice, nadie sabe para quién trabaja, porque terminó en los brazos de Sir Winston”.

Los retoques en exceso de los que se le acusa a Sheyla Rojas fueron otro de los motivos de burla de Gigi Mitre, quien se preguntó cómo llevaría Sir Winston el tema de las cirugías de la ‘exchica reality’.

“Si a cada rato ella se hace arreglos, no la debe ni de tocar, la conoció y todo el día anda en vendas, pero a ella no le importa con tal de meterse es cuchillo”, sin pelos en la lengua, Gigi atacó y confesó no conocer exactamente qué tipo de relación tienen Sheyla y su empresario.

