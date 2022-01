La modelo Mafer Neyra sorprendió a propios y extraños al revelar que se alejó de las redes sociales durante el año 2021, año en que terminó con Hugo García y, tiempo después, confirmó su relación con Ernesto Cabieses.

A través de Instagram Stories, la expareja de Hugo García deseó un feliz año a sus seguidores y contó que se tomó un tiempo para descansar de las redes: “Espero que hayan pasado un lindo año, yo de hecho estuve como un poquito desconectada de redes, no estuve subiendo, no estuve tan pendiente de subir contenido porque en verdad quería como darme un tiempo para mí, para disfrutar en toda esta época de fiestas”.

“Este lapso de Navidad, de Año Nuevo, que siento que son días para uno mismo, para reflexionar, para darte tiempo para pensar en todo lo que quieres este nuevo año, tus metas, así que eso es lo que estoy haciendo y nada, estoy feliz de este nuevo año. De hecho uno de mis propósitos y metas es estar mucho más presente en redes con ustedes como en los viejos tiempos, que siempre me reclaman”, manifestó.

“Siento que el 2021 ha sido un año con muchos retos personajes, no sé, de muchas sensaciones, muchos momentos”, reflexionó Mafer Neyra. En ese sentido, la influencer confesó que dejó de compartir detalles de su vida privada por las críticas de las redes.

“Sentí que un momento medio que me desconecté un poquito de redes porque perdí que... no sé cómo expresarlo, sí se los dije, como que sentía que todo era muy juzgador en el tema de redes, entonces empecé a guardarme muchas cosas para mí, por ahí que no les enseñaba tanto de mi vida privada, no las llevaba conmigo como solía hacerlo y enseñarles mi día a día desde que me levantaba, y todo así tan espontáneamente y naturalmente que es algo que a mí siempre me encantó y creo que por lo que me caractericé, por así decirlo, porque es algo que siempre solía hacer”, explicó Mafer Neyra.

