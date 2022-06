No pidió disculpas por nada. Pero sí aceptó que su comentario tuvo un color machista al decir que Jazmín Pinedo se regaló con todo y lazo, pero agregó que lo dijo porque no existe otra palabra para describir lo que hizo la ‘china’, por quien siente pena.

Se volvió a poner el lazo y esta vez, Magaly confesó su incomodidad cuando ve a una “mujer que no se sabe valorar”, como Jazmín Pinedo: “No tengo otra palabra como para decirlo, era así (se pone el moño encima), era Jazmín con lazo, es una expresión un poco machista la que digo, quizás, pero a mí me revuelve el estómago cuando una mujer no se sabe valorar”.

Lejos de continuar despotricando contra Jazmín Pinedo, Magaly le dio un consejo a la ‘china’, aplicando sus años de experiencia: “Lo mejor que tiene una mujer en la vida es quererse a sí misma, cuando te quieres, el resto te va a querer, cuando tú no te pones en bandeja, cuando no estás al alcance de un hombre, es cuando más te respetan, cuando más te valoran”.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Rosángela Espinoza se graduó y recibe saludos de sus compañeros

Rosángela Espinoza se graduó y recibe saludos de sus compañeros