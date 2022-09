No ha pasado ni un año desde que Rodrigo Cuba y Melissa Paredes se divorciaron por una infidelidad de ella y el ‘Gato’ parece ya haber hecho otra vida, con pareja e hijo nuevo. Esto no le gustó a Magaly Medina, quien no dudó en despotricar contra la nueva familia.

Demostrando que ella no es patera de nadie. Magaly decidió criticar el reciente embarazo de Ale Venturo y el ‘Gato’ Cuba: “Ale Venturo ya es una mujer que tiene un hijo, ella es una mujer profesional, instruida, tiene acceso a todo tipo de información, sabe cómo evitar un embarazo si recién estás conociendo a esa persona”, añadiendo que no es el momento para tener un bebé, porque se conocen poco tiempo y porque el futbolista tiene problemas legales.

En conversaciones con la abogada Carla Vizzo, Magaly decidió afirmar que el embarazo de la pareja no sería accidental: “Esto es hecho, a adrede, de mujeres que tienen un vacío existencial”, resaltando los problemas que ahora se les viene, ya que el ‘Gato’ no se estaría centrando en poder ver a su hija, quien está siendo criada por su abuela paterna.

Finalmente, y luego de criticar la rapidez con la que están haciendo las cosas la pareja, Magaly decidió solo desearle lo mejor a la nueva familia, no sin antes advertir el daño que le podrían hacer a sus pequeñas hijas: “Ojalá esta relación llegue a buen puerto y no volvamos a ver escándalos”.

